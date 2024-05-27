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СБУ заочно предъявила обвинения замглавы Минобороны России

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Замглавы Минобороны России Алексею Криворучко заочно предъявлены обвинения на Украине. Как отмечают в СБУ, он «участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России».
СБУ заочно предъявила обвинения замглавы Минобороны России
  • РИА Новости

«Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск», — говорится в сообщении украинского ведомства в соцсетях.

Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

22 мая СБУ также заочно были предъявлены обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.

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