СБУ заочно предъявила обвинения замглавы Минобороны России
- РИА Новости
«Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск», — говорится в сообщении украинского ведомства в соцсетях.
Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
22 мая СБУ также заочно были предъявлены обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.