Омбудсмен Сорока: останки 1000 жителей ЛНР лежат в местах массовых захоронений

Останки более 1000 жителей ЛНР, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ, могут до сих пор находиться в местах массовых захоронений на территории Северодонецкой агломерации, в Кременском и бывшем Попаснянском районах.

Об этом в беседе с ТАСС заявила омбудсмен ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.

«Нам известно о четырёх массовых захоронениях… Мы полагаем, что в известных нам захоронениях более тысячи останков», — заявила собеседник агентства.

При этом большое количество останков остаётся под завалами.

Ранее в ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.