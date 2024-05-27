Омбудсмен Сорока: останки 1000 жителей ЛНР лежат в местах массовых захоронений
Об этом в беседе с ТАСС заявила омбудсмен ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
«Нам известно о четырёх массовых захоронениях… Мы полагаем, что в известных нам захоронениях более тысячи останков», — заявила собеседник агентства.
При этом большое количество останков остаётся под завалами.
Ранее в ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.