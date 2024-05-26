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Кобахидзе: Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

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Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в ходе выступления в честь Дня независимости заявил о желании вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.
Кобахидзе: Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам Кобахидзе, его «грузинская мечта» заключается в том, чтобы к 2030 году жить в «единой и сильной» Грузии вместе с «абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами».

Он добавил, что Грузия должна стать полноправным членом ЕС в 2030 году.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили высказал мнение, что военный конфликт 2008 года в Южной Осетии является политическим преступлением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В декабре в МИД России сообщили, что нарастающая активность НАТО в Чёрном море требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии.

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