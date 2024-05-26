Кобахидзе: Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию
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Об этом он сообщил в соцсети Х.
По словам Кобахидзе, его «грузинская мечта» заключается в том, чтобы к 2030 году жить в «единой и сильной» Грузии вместе с «абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами».
Он добавил, что Грузия должна стать полноправным членом ЕС в 2030 году.
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили высказал мнение, что военный конфликт 2008 года в Южной Осетии является политическим преступлением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
В декабре в МИД России сообщили, что нарастающая активность НАТО в Чёрном море требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии.