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Спикер парламента Грузии: Саакашвили в 2008 году совершил военное преступление

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили высказал мнение, что военный конфликт 2008 года в Южной Осетии является политическим преступлением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Спикер парламента Грузии: Саакашвили в 2008 году совершил военное преступление
  • AP

«То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении», — цитирует его РИА Новости.

При этом Папуашвили усомнился в релевантности расследования этого преступления в настоящий момент.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты сыграли роль провокатора в конфликте в 2008 году в Грузии, Южной Осетии и Абхазии.

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