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Боец ВС России рассказал об эвакуации людей из Волчанска

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Боец группировки «Север» с позывным Кулибин, эвакуировавший двух пожилых мирных жителей из Волчанска, рассказал военкору RT Александру Симонову о вывозе людей из населённого пункта.

По его словам, пенсионеры прятались от ударов дронов ВСУ. Мужчина получил ранение — ему оторвало пальцы.

«Всё горит... Всё в дыму. Дроны летают... Ад» — так описывают обстановку в городе спасённые.

Они рассказали, как солдаты ВСУ поджигали дома, расстреляли гражданскую машину и никого не выпускали из Волчанска. По их словам, почти все местные были за Россию и только единицы поддерживали киевский режим.

Волчанцы благодарны водителю взвода обеспечения, который их спас.

«Я таких героев ещё не видел. До конца жизни за него молиться буду», — говорит мужчина.

Сам Кулибин из Псковской области, на СВО с начала мобилизации. Дома его ждут жена и дочка.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Север» организовали эвакуацию мирных жителей Волчанска в Харьковской области, а также оказали им медицинскую помощь.

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