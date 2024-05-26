Очередной украинский беспилотник сбит в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.