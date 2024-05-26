Очередной украинский беспилотник сбит в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в Белгородской области.

«Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.