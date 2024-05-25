Житель Одессы пытался уплыть с Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком.

Об этом украинская Госпогранслужба сообщает в своём Telegram-канале.

«Спайдермен» из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе», — сказано в заявлении.

Пограничники задержали его.

Составлен протокол об административном правонарушении.

В марте группу из 16 уклонистов задержали на Украине. Как сообщили в украинской Госпогранслужбе, задержанные пытались незаконно пересечь границу в сторону Венгрии.

В ведомстве также заявили, что граждан Украины, которые пытаются нелегально пересечь границу страны в сторону Румынии, на пути через горы могут подстерегать медведи.