RT в Telegram
Подпишись

Житель Одессы пытался уплыть с Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком

Короткая ссылка
Житель Одессы пытался уплыть с Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком.
Житель Одессы пытался уплыть с Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком
  • © ДПСУ

Об этом украинская Госпогранслужба сообщает в своём Telegram-канале.

«Спайдермен» из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе», — сказано в заявлении.

Пограничники задержали его.

Составлен протокол об административном правонарушении.

В марте группу из 16 уклонистов задержали на Украине. Как сообщили в украинской Госпогранслужбе, задержанные пытались незаконно пересечь границу в сторону Венгрии.

В ведомстве также заявили, что граждан Украины, которые пытаются нелегально пересечь границу страны в сторону Румынии, на пути через горы могут подстерегать медведи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить