На Украине задержали 16 уклонистов при попытке попасть в Венгрию
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В опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы сообщении указывается, что нарушители заплатили перевозчику $111,5 тыс., чтобы попасть в Венгрию.
«Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии — ещё пятерых. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с «клиентами» пытался скрыться от стражей порядка», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о задержании на границе с Румынией автобуса с 34 уклонистами.