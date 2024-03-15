На Украине задержали 16 уклонистов при попытке попасть в Венгрию

Группу из 16 уклонистов задержали на Украине. Как сообщили в украинской госпогранслужбе, задержанные пытались незаконно пересечь границу в сторону Венгрии.

В опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы сообщении указывается, что нарушители заплатили перевозчику $111,5 тыс., чтобы попасть в Венгрию.

«Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии — ещё пятерых. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с «клиентами» пытался скрыться от стражей порядка», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о задержании на границе с Румынией автобуса с 34 уклонистами.