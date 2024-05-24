Численность штата Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%
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Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Telegram.
«Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления... уменьшить штатную численность на 60%», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что процесс будет сопровождаться расформированием ряда военных организационных структур.
«За счёт высвобождённого личного состава планируется доукомплектовать... боевые воинские части», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации украинские водители фур массово отказываются выходить в рейсы.