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Численность штата Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%

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Численность Генерального штаба Вооружённых сил Украины планируется сократить на 60%. Военных, которые освободятся от выполнения своих обязанностей в рамках сокращения, отправят на фронт.
Численность штата Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%
  • © Генштаб ВСУ

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Telegram.

«Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления... уменьшить штатную численность на 60%», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что процесс будет сопровождаться расформированием ряда военных организационных структур.

«За счёт высвобождённого личного состава планируется доукомплектовать... боевые воинские части», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации украинские водители фур массово отказываются выходить в рейсы.

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