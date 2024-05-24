Президент Финляндии: уровень поддержки Украины находится на пределе

Финский лидер Александер Стубб заявил, что его страна находится на пределе масштабной поддержки Украины.

Президент Финляндии прокомментировал призыв некоторых западных государств к увеличению помощи Украине.

Он подчеркнул, что помощь Киеву оказывается уже более двух лет. В случае Финляндии её размер составил около €3 млрд.

«Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки», — заявил Стубб агентству STT, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Финляндии обсудят законопроект, позволяющий открыть границу с Россией.