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Президент Финляндии: уровень поддержки Украины находится на пределе

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Финский лидер Александер Стубб заявил, что его страна находится на пределе масштабной поддержки Украины.
Президент Финляндии: уровень поддержки Украины находится на пределе
  • AFP

Президент Финляндии прокомментировал призыв некоторых западных государств к увеличению помощи Украине. 

Он подчеркнул, что помощь Киеву оказывается уже более двух лет. В случае Финляндии её размер составил около €3 млрд. 

«Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки», — заявил Стубб агентству STT, передаёт ТАСС. 

Ранее стало известно, что власти Финляндии обсудят законопроект, позволяющий открыть границу с Россией. 

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