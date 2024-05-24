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Мэр Харькова сообщил о планах построить подземный город за €225 млн

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В Харькове планируется построить подземный город за €225 млн, ведутся поиски инвесторов, заявил мэр Игорь Терехов.

«В Харькове намерены построить безопасный подземный городок за €225 млн. Это будет построено в центральной части города. Сейчас мы ищем инвесторов... чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — цитирует его украинское издание «Буквы».

По словам Терехова, проект разрабатывали местные архитекторы в сотрудничестве с бюро Нормана Фостера. Площадь города оставит 236 тыс. кв. м.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу.

Также стало известно, что миссия МВФ в ближайшие недели отправится на Украину для обзора экономики страны.

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