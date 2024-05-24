На Украине проводят расследование по факту смерти мужчины в военкомате
Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в военкомате, 23 мая у военнообязанного, признанного пригодным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медпомощь и вызвали бригаду скорой, но по приезде она констатировала смерть.
Назначена служебная проверка.
«Бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии», — добавили в военкомате.
Ранее сообщалось, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.