На Украине проводят расследование по факту смерти мужчины в военкомате

Закарпатский областной военкомат Украины проведёт расследование по факту смерти мужчины в территориальном центре комплектования.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в военкомате, 23 мая у военнообязанного, признанного пригодным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медпомощь и вызвали бригаду скорой, но по приезде она констатировала смерть.

Назначена служебная проверка.

«Бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии», — добавили в военкомате.

Ранее сообщалось, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.