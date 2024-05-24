Если западные страны разрешат Киеву наносить удары по территории России своим оружием, это может спровоцировать непредсказуемый ответ Москвы, пишет издание Asia Times.

Как сообщается в материале, удары западным оружием могут привести к усилению напряжённости между Россией и странами НАТО. Такая эскалация вызывает обеспокоенность.

«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — пишет обозреватель Asia Times.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России.