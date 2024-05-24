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AT: Москва может ответить, если Запад разрешит ВСУ удары по России своим оружием

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Если западные страны разрешат Киеву наносить удары по территории России своим оружием, это может спровоцировать непредсказуемый ответ Москвы, пишет издание Asia Times.
AT: Москва может ответить, если Запад разрешит ВСУ удары по России своим оружием
  • РИА Новости

Как сообщается в материале, удары западным оружием могут привести к усилению напряжённости между Россией и странами НАТО. Такая эскалация вызывает обеспокоенность.

«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — пишет обозреватель Asia Times. 

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России. 

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