AT: Москва может ответить, если Запад разрешит ВСУ удары по России своим оружием
- РИА Новости
Как сообщается в материале, удары западным оружием могут привести к усилению напряжённости между Россией и странами НАТО. Такая эскалация вызывает обеспокоенность.
«Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — пишет обозреватель Asia Times.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России.