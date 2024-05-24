Украинские военные понимают неизбежность территориальных потерь, теперь они надеются хотя бы на «корейский сценарий» завершения конфликта, считает участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Так он прокомментировал высказывания полковника ВСУ Александра Бакулина, который допустил, что правительству Украины придётся отказаться от территорий в пользу России ради завершения конфликта.

По мнению Олейника, украинские военные, которые были на линии соприкосновения, видят, какие силы уже задействованы и какие находятся в резерве.

«Я думаю, что в ближайшее время с учётом того, что и легитимность Зеленского под сомнением, и саммит, о котором они говорят, будет провальным... Я думаю, что они готовятся к какому-то варианту. Мечтают хотя бы о «корейском» — разделить страну на две части», — сказал политик РИА Новости.

Сам Олейник не считает вариант с разделом Украины возможным, потому что тогда денацификация не была бы достигнута.

О том, что наиболее вероятным исходом украинского конфликта может стать «что-то вроде раздела Корейского полуострова», ранее писал в статье для The American Conservative американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.