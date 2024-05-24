Олейник: ВСУ осознают потерю территорий и готовы к «корейскому сценарию»
- AFP
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Так он прокомментировал высказывания полковника ВСУ Александра Бакулина, который допустил, что правительству Украины придётся отказаться от территорий в пользу России ради завершения конфликта.
По мнению Олейника, украинские военные, которые были на линии соприкосновения, видят, какие силы уже задействованы и какие находятся в резерве.
«Я думаю, что в ближайшее время с учётом того, что и легитимность Зеленского под сомнением, и саммит, о котором они говорят, будет провальным... Я думаю, что они готовятся к какому-то варианту. Мечтают хотя бы о «корейском» — разделить страну на две части», — сказал политик РИА Новости.
Сам Олейник не считает вариант с разделом Украины возможным, потому что тогда денацификация не была бы достигнута.
О том, что наиболее вероятным исходом украинского конфликта может стать «что-то вроде раздела Корейского полуострова», ранее писал в статье для The American Conservative американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.