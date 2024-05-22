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Сенатор Рэнд Пол: Украину может ждать судьба Корейского полуострова

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Наиболее вероятным исходом украинского конфликта может стать «что-то вроде раздела Корейского полуострова», считает американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.
Сенатор Рэнд Пол: Украину может ждать судьба Корейского полуострова
  • AP

В статье для The American Conservative он напомнил о том, какие оценки ситуации на Украине дал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

«Залужный назвал войну «патовой», он утверждал, что нынешнее превосходство России в живой силе и технике препятствует любому разрешению конфликта, которое было бы благоприятным для Киева», — сказал сенатор.

Пол также утверджает, что нынешняя позиция администрации Джо Байдена подрывает шансы на мирное урегулирование. Вместе с этим гарантии украинского нейтралитета могут послужить основой для мирного соглашения, считает он.

В декабре 2023 года в МИД России отметили, что попытки искусственно навязать в том числе «корейскую» модель урегулирования ситуации на Украине являются бессмысленными.

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