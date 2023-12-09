Захарова: навязывание «корейской» модели урегулирования на Украине бессмысленно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что попытки искусственно навязать в том числе «корейскую» модель урегулирования ситуации на Украине являются бессмысленными.

Об этом дипломат заявила в интервью агентству AFP.

«Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась», — сказала Захарова.

Она добавила, что урегулирование украинского кризиса требует совершенно иных решений, а также политической воли всех сторон конфликта.

Захарова подчеркнула, что украинская сторона продолжает прилагать усилия, направленные на эскалацию конфликта.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий урегулирования украинского конфликта с его заморозкой.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал «хотелками» разговоры про корейский сценарий для Украины.