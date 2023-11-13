Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий решения конфликта на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий урегулирования украинского конфликта с его заморозкой.

«Это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокорённой Палестины», — сказал он РИА Новости.

По словам Шеремета, Россия учится на своих ошибках и полученном взаимодействии с Западом. Он добавил, что вероятнее всего, конфликт на Украине хотят заморозить лишь на время, превратив его в фугас замедленного действия.

В начале января секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву предложили урегулирование по корейскому сценарию.

Обозреватель El País Кристиан Сэгура ранее заявил, что Украина боится раскола по корейскому сценарию.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «хотелками» разговоры про корейский сценарий для Украины.