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ABC: офицеры ВСУ допускают, что власти согласятся на потерю территорий ради мира

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Представители ВСУ допускают, что правительству Украины придётся отказаться от территорий в пользу России ради завершения конфликта.
ABC: офицеры ВСУ допускают, что власти согласятся на потерю территорий ради мира
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает ABC, ссылаясь на командира 57-й бригады украинской армии полковника Александра Бакулина.

Офицер считает, что текущий конфликт завершится мирными переговорами. Бакулин сравнил СВО с Зимней войной 1939—1940 годов, допустив потерю территорий Украиной.

«Да, она (Финляндия) потеряла некоторые территории. Но она всё ещё существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону», — заявил полковник.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью ABC о возможной потере Киевом контроля над Харьковом.

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