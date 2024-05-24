Депутат Рады Бондарь: Зеленскому не показывали реальную оборону у границы

Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию обороны возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений, заявил депутат Верховной рады Михаил Бондарь в интервью Радио НВ.

«Был построен какой-то показательный (объект. — RT), и туда можно было приезжать фотографировать — вот они только туда фактически и везли», — цитирует парламентария РИА Новости.

По словам депутата, все остальные участки линии обороны вблизи границы были сделаны на скорую руку, недостроены или вообще отсутствовали.

Ранее попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.

Также попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко рассказал, что ротный опорный пункт вблизи украинской границы с Россией существовал только в документах.