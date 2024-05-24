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Reuters: средства РЭБ России эффективно действуют против украинских бомб GLSDB

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Российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.

Об этом пишет Reuters.

«Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей», — говорится в материале.

Согласно статье один из собеседников агентства заявил, что компании Boeing, которая является одним из разработчиков бомбы, потребуются месяцы, чтобы подавить часть помех, которые создаются системами РЭБ.

Ранее в Lidovky отметили, что Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное оружие Запада.

Также разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника.

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