Reuters: средства РЭБ России эффективно действуют против украинских бомб GLSDB
Об этом пишет Reuters.
«Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей», — говорится в материале.
Согласно статье один из собеседников агентства заявил, что компании Boeing, которая является одним из разработчиков бомбы, потребуются месяцы, чтобы подавить часть помех, которые создаются системами РЭБ.
Ранее в Lidovky отметили, что Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное оружие Запада.
Также разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника.