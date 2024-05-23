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Меркурис: российские войска возьмут Дружковку и продвинутся до Краматорска

Меркурис: Россия займет Дружковку и окажется у ворот Краматорска

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Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российские войска освободят город Дружковку в Донецкой Народной Республике, после чего окажутся около «ворот Краматорска».
Меркурис: российские войска возьмут Дружковку и продвинутся до Краматорска
  • РИА Новости

По его мнению, это позволит ВС России контролировать весь Донбасс.

«Если Дружковка падёт, русские окажутся у ворот Краматорска — большого города в этом районе, который украинцам необходимо контролировать. Если они потеряют его, то они потеряют контроль над Донбассом», — отметил он.

Меркурис также выразил уверенность в неизбежном наступлении с нескольких направлений на Часов Яр, и украинские войска не смогут отразить эти атаки.

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