Меркурис: российские войска возьмут Дружковку и продвинутся до Краматорска
Меркурис: Россия займет Дружковку и окажется у ворот Краматорска
- РИА Новости
По его мнению, это позволит ВС России контролировать весь Донбасс.
«Если Дружковка падёт, русские окажутся у ворот Краматорска — большого города в этом районе, который украинцам необходимо контролировать. Если они потеряют его, то они потеряют контроль над Донбассом», — отметил он.
Меркурис также выразил уверенность в неизбежном наступлении с нескольких направлений на Часов Яр, и украинские войска не смогут отразить эти атаки.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили Клещеевку в ДНР.