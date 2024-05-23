В США заявили о подготовке Украины к возможным ЧС в ядерной сфере

В Министерстве энергетики США заявили, что проводят подготовку и передают Украине оборудование на случай возможных происшествий в ядерной сфере.

Вашингтон работает над снижением ядерных рисков на Украине. Об этом говорилось в тексте вступительного слова главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе, сообщает ТАСС.

США передают оборудование, занимаются подготовкой и техническим руководством для того, чтобы обеспечить безопасность на подконтрольных Украине атомных станциях.

Кроме того, по словам Хруби, американская сторона работает над повышением готовности к чрезвычайным ситуациям в ядерной сфере.

Ранее ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе территорию транспортного цеха Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на ЗАЭС остаётся тревожной и очень хрупкой.