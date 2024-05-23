В США заявили о подготовке Украины к возможным ЧС в ядерной сфере
- AFP
Вашингтон работает над снижением ядерных рисков на Украине. Об этом говорилось в тексте вступительного слова главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе, сообщает ТАСС.
США передают оборудование, занимаются подготовкой и техническим руководством для того, чтобы обеспечить безопасность на подконтрольных Украине атомных станциях.
Кроме того, по словам Хруби, американская сторона работает над повышением готовности к чрезвычайным ситуациям в ядерной сфере.
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