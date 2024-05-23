FT: ЕС планирует запретить экспорт военных товаров и технологий в Белоруссию
- РИА Новости
По данным издания, Евросоюз планирует ужесточить ограничения в отношении Белоруссии для того, чтобы западные товары не попадали в Россию.
«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через неё технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях», — говорится в публикации.
Помимо этого, ограничения затронут экспорт сжиженного природного газа, автомобилей класса люкс, а также ввоз алмазов из Белоруссии.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что европейская политика санкций в отношении Белоруссии является бесперспективной.