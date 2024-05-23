FT: ЕС планирует запретить экспорт военных товаров и технологий в Белоруссию

Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии и запретить экспорт в страну технологий и товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, Евросоюз планирует ужесточить ограничения в отношении Белоруссии для того, чтобы западные товары не попадали в Россию.

«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через неё технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях», — говорится в публикации.

Помимо этого, ограничения затронут экспорт сжиженного природного газа, автомобилей класса люкс, а также ввоз алмазов из Белоруссии.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что европейская политика санкций в отношении Белоруссии является бесперспективной.