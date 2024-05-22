МИД: Белоруссия рассчитывает, что ЕС осознает безальтернативность диалога
- РИА Новости
Информация об этом содержится в заявлении, распространённом Министерством иностранных дел Белоруссии.
«Рассчитываем, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию… о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности всего региона», — указывается в публикации.
Ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС продолжает разрабатывать новые санкции против России и Белоруссии.