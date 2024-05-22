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МИД: Белоруссия рассчитывает, что ЕС осознает безальтернативность диалога

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Политика санкций, проводимая Европейским союзом в отношении Белоруссии, является бесперспективной. Минск рассчитывает, что страны объединения придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу.
МИД: Белоруссия рассчитывает, что ЕС осознает безальтернативность диалога
  • РИА Новости

Информация об этом содержится в заявлении, распространённом Министерством иностранных дел Белоруссии.

«Рассчитываем, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию… о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности всего региона», — указывается в публикации.

Ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС продолжает разрабатывать новые санкции против России и Белоруссии.

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