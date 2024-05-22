МИД России: финал для французских наёмников на Украине будет печальным

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что финал для иностранных наёмников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы «прикрытиями» они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — заявил Студенников.

Дипломат напомнил, что с начала специальной военной операции на Украину прибыли 356 граждан Франции, из которых 147 погибли. Эти данные в марте предоставило Министерство обороны.

Студенников также отметил, что во Франции проходила агитационная кампания по набору наёмников. Объявления можно было найти на сайте украинского посольства в Париже. При этом о реакции французских правоохранителей ничего неизвестно, добавил дипломат.

Он также заявил, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут не только политическими.

Ранее в парламенте Франции призвали разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России.