МИД России: финал для французских наёмников на Украине будет печальным
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы «прикрытиями» они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — заявил Студенников.
Дипломат напомнил, что с начала специальной военной операции на Украину прибыли 356 граждан Франции, из которых 147 погибли. Эти данные в марте предоставило Министерство обороны.
Студенников также отметил, что во Франции проходила агитационная кампания по набору наёмников. Объявления можно было найти на сайте украинского посольства в Париже. При этом о реакции французских правоохранителей ничего неизвестно, добавил дипломат.
Он также заявил, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут не только политическими.
Ранее в парламенте Франции призвали разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России.