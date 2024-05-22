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МИД России: финал для французских наёмников на Украине будет печальным

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Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что финал для иностранных наёмников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным.
МИД России: финал для французских наёмников на Украине будет печальным
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости

«В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы «прикрытиями» они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным», — заявил Студенников. 

Дипломат напомнил, что с начала специальной военной операции на Украину прибыли 356 граждан Франции, из которых 147 погибли. Эти данные в марте предоставило Министерство обороны. 

Студенников также отметил, что во Франции проходила агитационная кампания по набору наёмников. Объявления можно было найти на сайте украинского посольства в Париже. При этом о реакции французских правоохранителей ничего неизвестно, добавил дипломат. 

Он также заявил, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут не только политическими. 

Ранее в парламенте Франции призвали разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России. 

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