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Генштаб ВСУ назвал Покровское направление самым напряжённым на всей линии фронта

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Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское направление является самым напряжённым на всей линии фронта.

Об этом информирует РИА Новости.

«Покровское направление остаётся самым горячим на всей линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ отметили, что ситуация там требует от украинских войск проведения манёвра.

Также главком ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении ВС России на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что Генштаб Украины заявил НАТО о сложной ситуации на поле боя.

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