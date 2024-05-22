Генштаб ВСУ назвал Покровское направление самым напряжённым на всей линии фронта
Об этом информирует РИА Новости.
«Покровское направление остаётся самым горячим на всей линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе ВСУ отметили, что ситуация там требует от украинских войск проведения манёвра.
Также главком ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении ВС России на Харьковском направлении.
Также сообщалось, что Генштаб Украины заявил НАТО о сложной ситуации на поле боя.