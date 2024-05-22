Генштаб ВСУ назвал Покровское направление самым напряжённым на всей линии фронта

Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское направление является самым напряжённым на всей линии фронта.

Об этом информирует РИА Новости.

«Покровское направление остаётся самым горячим на всей линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ отметили, что ситуация там требует от украинских войск проведения манёвра.

Также главком ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении ВС России на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что Генштаб Украины заявил НАТО о сложной ситуации на поле боя.