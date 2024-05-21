Правительство Украины запретило женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учёт в территориальном центре комплектования (ТЦК), исполняющем функции военкомата.

Как пишет «СТРАНА.ua», работодатели также должны будут сообщить ТЦК о своих сотрудниках-женщинах, у которых имеется образование по медицинской или фармацевтической специальности и которые не состоят на военном учёте.

18 мая на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».