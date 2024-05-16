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Бюро Интерпола в Молдавии: Шор стал гражданином России 1 января 2024 года

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Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор стал гражданином России с 1 января 2024 года.
Бюро Интерпола в Молдавии: Шор стал гражданином России 1 января 2024 года
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.

«Нам стало известно, что Илан Шор является гражданином Российской Федерации с начала года, с 1 января», — заявил он в комментарии телеканалу Moldova 1.

Ранее сам оппозиционный молдавский политик в интервью блогеру Стас Ай, Как Просто! заявил, что стал гражданином России.

В конце апреля стало известно, что правоохранители в Молдавии начали обыски в офисах членов команды Шора после того, как Генпрокуратура республики расценила создание оппозиционером блока «Победа» как «государственную измену».

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