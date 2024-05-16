Бюро Интерпола в Молдавии: Шор стал гражданином России 1 января 2024 года
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.
«Нам стало известно, что Илан Шор является гражданином Российской Федерации с начала года, с 1 января», — заявил он в комментарии телеканалу Moldova 1.
Ранее сам оппозиционный молдавский политик в интервью блогеру Стас Ай, Как Просто! заявил, что стал гражданином России.
В конце апреля стало известно, что правоохранители в Молдавии начали обыски в офисах членов команды Шора после того, как Генпрокуратура республики расценила создание оппозиционером блока «Победа» как «государственную измену».