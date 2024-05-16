РИА Новости: экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре

Экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области.

Об этом информирует РИА Новости.

«... огнём Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами», — передаёт агентство.

Ранее российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское.

Также ВС России освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

Кроме того, ВС России уничтожили украинскую БМП с десантом на Купянском направлении.