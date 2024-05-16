РИА Новости: экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре
Об этом информирует РИА Новости.
«... огнём Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами», — передаёт агентство.
Ранее российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское.
Также ВС России освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.
Кроме того, ВС России уничтожили украинскую БМП с десантом на Купянском направлении.