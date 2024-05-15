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Генерал Романенко: Россия может начать второй этап наступления в конце мая

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Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на «втором этапе» наступления в конце мая.

С таким заявлением YouTube-каналу «Вышка» выступил украинский генерал в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, российская армия занимается обеспечением резервов вооружением и техникой, а также формированием новых группировок.

«Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления», — цитирует Романенко РИА Новости.

Ранее в Asia Times заявили, что ВС России нанесут значительный ущерб ВСУ в Харьковской области.

Также в Госдепе США отметили, что армия России предпримет шаги для продвижения на Харьков.

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