Российские военнослужащие нанесут ещё больший ущерб ВСУ в Харьковской области, пишет издание Asia Times.

«Если Россия намеревалась заставить армию Украины перебросить свои войска на север, то, похоже, это ей пока удаётся. Передвижения украинцев дадут российской армии возможность нанести им ещё больший ущерб», — говорится в публикации.

В результате боёв в Харьковской области силы украинской армии могут быть сильно раздроблены, потому что ВСУ не подготовились к обороне в этом направлении, отметил обозреватель издания.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обстановка на Харьковском направлении становится критической.