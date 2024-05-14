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Asia Times: ВС России нанесут значительный ущерб ВСУ в Харьковской области

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Российские военнослужащие нанесут ещё больший ущерб ВСУ в Харьковской области, пишет издание Asia Times.
Asia Times: ВС России нанесут значительный ущерб ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости

«Если Россия намеревалась заставить армию Украины перебросить свои войска на север, то, похоже, это ей пока удаётся. Передвижения украинцев дадут российской армии возможность нанести им ещё больший ущерб», — говорится в публикации

В результате боёв в Харьковской области силы украинской армии могут быть сильно раздроблены, потому что ВСУ не подготовились к обороне в этом направлении, отметил обозреватель издания. 

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обстановка на Харьковском направлении становится критической.

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