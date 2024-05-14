RT в Telegram
Подпишись

В Грузии депутаты парламента снова подрались из-за закона об иноагентах

Короткая ссылка
Драка между депутатами произошла в парламенте Грузии в ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах.
В Грузии депутаты парламента снова подрались из-за закона об иноагентах
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Ранее депутаты подрались в парламенте Грузии перед заседанием, посвящённым обсуждению закона об иноагентах во втором чтении. Ещё одна драка депутатов из-за закона об иноагентах произошла в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить