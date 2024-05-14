В Грузии депутаты парламента снова подрались из-за закона об иноагентах

Драка между депутатами произошла в парламенте Грузии в ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах.

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Об этом сообщает Sputnik Грузия. Ранее депутаты подрались в парламенте Грузии перед заседанием, посвящённым обсуждению закона об иноагентах во втором чтении. Ещё одна драка депутатов из-за закона об иноагентах произошла в апреле.