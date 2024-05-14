Times: следующие несколько недель будут решающими для Украины

Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, пишет издание The Times на фоне событий в Харьковской области.

Британская газета опубликовала материал о наступлении российских ВС в Харьковской области.

«Следующие несколько недель будут решающими для Украины», — говорится в публикации.

Издание задаётся вопросом, смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, предусмотренные принятым в США законопроектом о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию.

Ранее в Asia Times предположили, что российские военнослужащие нанесут ещё больший ущерб ВСУ в Харьковской области.

По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, обстановка под Харьковом для украинских сил становится критической.