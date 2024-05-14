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Times: следующие несколько недель будут решающими для Украины

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Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, пишет издание The Times на фоне событий в Харьковской области.
Times: следующие несколько недель будут решающими для Украины
  • AP
  • © Francisco Seco

Британская газета опубликовала материал о наступлении российских ВС в Харьковской области.

«Следующие несколько недель будут решающими для Украины», — говорится в публикации

Издание задаётся вопросом, смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, предусмотренные принятым в США законопроектом о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию. 

Ранее в Asia Times предположили, что российские военнослужащие нанесут ещё больший ущерб ВСУ в Харьковской области. 

По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, обстановка под Харьковом для украинских сил становится критической. 

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