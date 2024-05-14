Константинов: поставка Украине F-16 доказывает, что бдительности терять нельзя
- РИА Новости
По словам Константинова, передача Украине истребителей F-16 доказывает, что бдительности терять никак нельзя.
«Мы в Крыму с 2014 года имели возможность неоднократно убедиться, что эта публика готова на любую подлость, которая ей доступна, и по поводу осуществления которой она уверена в своей безнаказанности», — рассказал он РИА Новости.
Константинов отметил, что «все игры киевских преступников сильно им аукнутся».
Ранее британская газета Standard сообщила, что первые F-16 прибудут с Запада на Украину в течение нескольких недель.
При этом, по данным Diе Zeit, премьер-министр Дании Метте Фредериксен анонсировал поставки F-16 в течение месяцев.