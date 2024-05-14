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Константинов: поставка Украине F-16 доказывает, что бдительности терять нельзя

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Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал возможную поставку на Украину американских истребителей F-16.
Константинов: поставка Украине F-16 доказывает, что бдительности терять нельзя
  • РИА Новости

По словам Константинова, передача Украине истребителей F-16 доказывает, что бдительности терять никак нельзя.

«Мы в Крыму с 2014 года имели возможность неоднократно убедиться, что эта публика готова на любую подлость, которая ей доступна, и по поводу осуществления которой она уверена в своей безнаказанности», — рассказал он РИА Новости

Константинов отметил, что «все игры киевских преступников сильно им аукнутся».

Ранее британская газета Standard сообщила, что первые F-16 прибудут с Запада на Украину в течение нескольких недель. 

При этом, по данным Diе Zeit, премьер-министр Дании Метте Фредериксен анонсировал поставки F-16 в течение месяцев.

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