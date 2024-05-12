Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе при обстреле города со стороны ВСУ.