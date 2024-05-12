Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе при обстреле города со стороны ВСУ.