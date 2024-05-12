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ТАСС: из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлекли ребёнка

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Из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
ТАСС: из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлекли ребёнка
  • РИА Новости

«Из-под завалов извлечён ребёнок, он стал шестым пострадавшим при обрушении», — сказал собеседник агентства.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.

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