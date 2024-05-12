ТАСС: из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлекли ребёнка
- РИА Новости
«Из-под завалов извлечён ребёнок, он стал шестым пострадавшим при обрушении», — сказал собеседник агентства.
Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.