ТАСС: из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлекли ребёнка

Из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде извлекли ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Из-под завалов извлечён ребёнок, он стал шестым пострадавшим при обрушении», — сказал собеседник агентства.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.