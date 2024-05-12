ТАСС: в Белгороде сохраняется опасность дальнейшего обрушения жилого дома
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Агентство пишет, что на месте происшествия проводится эвакуация, начаты поисково-спасательные работы.
«Число пострадавших выросло до пяти человек, их количество может вырасти», — сказал собеседник агентства.
Днём 12 мая экстренные службы сообщили, что подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.