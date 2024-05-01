Верховная рада намерена легализовать оборонные компании
- РИА Новости
Об этом пишет агентство УНИАН, называя соответствующий документ попыткой «легализовать частные военные компании».
Инициатива зарегистрирована в Верховной раде.
В пояснительной записке к документу говорится, что оборонным компаниям разрешат действовать за пределами Украины, но платить налоги они будут в бюджет страны.
Ранее комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады призвал парламент страны принять законопроект, предполагающий введение начальной общевойсковой подготовки в школах.