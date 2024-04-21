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На Украине намерены принять закон о введении военной подготовки в школах

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Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады призвал парламент страны принять законопроект, предполагающий введение начальной общевойсковой подготовки в школах.
На Украине намерены принять закон о введении военной подготовки в школах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Судебно-юридическая газета».

По мнению комитета Рады, данный закон, если его примут, поспособствует «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания».

Уточняется, что предмет должен получить название «Защита Украины». Его планируется ввести в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.

Программа предмета будет разрабатываться под руководством Минобразования и Минобороны Украины.

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