На Украине намерены принять закон о введении военной подготовки в школах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Судебно-юридическая газета».
По мнению комитета Рады, данный закон, если его примут, поспособствует «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания».
Уточняется, что предмет должен получить название «Защита Украины». Его планируется ввести в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.
Программа предмета будет разрабатываться под руководством Минобразования и Минобороны Украины.