На Украине намерены принять закон о введении военной подготовки в школах

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады призвал парламент страны принять законопроект, предполагающий введение начальной общевойсковой подготовки в школах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Судебно-юридическая газета».

По мнению комитета Рады, данный закон, если его примут, поспособствует «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания».

Уточняется, что предмет должен получить название «Защита Украины». Его планируется ввести в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.

Программа предмета будет разрабатываться под руководством Минобразования и Минобороны Украины.