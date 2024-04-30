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Глава Минсельхоза Молдавии: страна не может запретить импорт сельхозпродукции

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Молдавия не может запретить импорт зарубежной сельхозпродукции, так как это ударит по местным производителям, ориентированным на экспорт, заявил глава Минсельхоза республики Владимир Боля в эфире телеканала ТВ-8.
Глава Минсельхоза Молдавии: страна не может запретить импорт сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru
  • © Gumawang Jati / EyeEm

«Мы не являемся страной-импортером, мы исключительно страна-экспортер. Закрытие рынка Молдавии по каким-то соображениям некоторых товарищей означает убийство сельхозпроизводителей», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, порядка 70% сельхозпродукции, произведённой на территории Молдавии, отправляется на экспорт.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул на пресс-конференции в Москве сообщила, что с приходом партии «Действие и солидарность» Молдавия потеряла партнёров.

Также она сообщила, что власти Гагаузии будут помогать местным аграриям выстраивать логистические цепочки и заходить в крупные торговые сети России.

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