Гуцул: с приходом партии «Действие и солидарность» Молдавия потеряла партнёров
- РИА Новости
«С приходом PAS наша Республика Молдова не только обеднела в финансовом плане, мы также потеряли своих дружеских партнёров, мы потеряли стратегических партнёров в лице России», — отметила она.
Гуцул подчеркнула, что Молдавия — аграрная страна с развитым сельским хозяйством, и люди страдают, так как не могут поставлять свою продукцию в Россию.
Ранее она сообщила, что власти Гагаузии будут помогать местным аграриям выстраивать логистические цепочки и заходить в крупные торговые сети России.