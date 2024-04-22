С приходом к власти партии PAS («Действие и солидарность») Молдавия потеряла дружеских партнёров, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул на пресс-конференции в Москве.

«С приходом PAS наша Республика Молдова не только обеднела в финансовом плане, мы также потеряли своих дружеских партнёров, мы потеряли стратегических партнёров в лице России», — отметила она.

Гуцул подчеркнула, что Молдавия — аграрная страна с развитым сельским хозяйством, и люди страдают, так как не могут поставлять свою продукцию в Россию.

Ранее она сообщила, что власти Гагаузии будут помогать местным аграриям выстраивать логистические цепочки и заходить в крупные торговые сети России.