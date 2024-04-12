Гуцул: власти Гагаузии будут помогать аграриям заходить в торговые сети России
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Мы будем помогать нашим аграриям выстраивать новые логистические цепочки и выходить в крупные торговые сети на территории Российской Федерации», — отметила глава автономии.
Гуцул подчеркнула, что возврат на традиционный рынок даёт местным производителям уверенность в завтрашнем дне и создаёт мощные стимулы для инвестирования в высадку новых садов и строительство инфраструктуры.
Ранее Гуцул сообщила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию России сельскохозяйственной продукции из Гагаузской автономии.