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Гуцул: власти Гагаузии будут помогать аграриям заходить в торговые сети России

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что власти автономии будут помогать местным аграриям выстраивать логистические цепочки и заходить в крупные торговые сети России.
Гуцул: власти Гагаузии будут помогать аграриям заходить в торговые сети России
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Мы будем помогать нашим аграриям выстраивать новые логистические цепочки и выходить в крупные торговые сети на территории Российской Федерации», — отметила глава автономии.

Гуцул подчеркнула, что возврат на традиционный рынок даёт местным производителям уверенность в завтрашнем дне и создаёт мощные стимулы для инвестирования в высадку новых садов и строительство инфраструктуры.

Ранее Гуцул сообщила, что Россельхознадзор уведомил Молдавию о разрешении на ввоз на территорию России сельскохозяйственной продукции из Гагаузской автономии.

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