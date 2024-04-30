В Казахстане задержали экс-главу МВД Тургумбаева по делу о массовых беспорядках

В Казахстане задержали экс-главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года.

«За превышение полномочий и должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК), в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан был задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е. З.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана.

Отмечается, что в уголовном деле есть сведения, составляющие государственную тайну и не подлежащие разглашению.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.

Пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что более 350 объектов недвижимости в стране пострадало в результате беспорядков.