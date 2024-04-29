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РИА Новости: танкисты ВС России ведут постоянный огонь по позициям ВСУ под Харьковом

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Танкисты группировки войск прикрытия российской границы ведут постоянный огонь по позициям противника, который пытается окопаться под Харьковом и в приграничных районах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира танкового батальона.

«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», — сказал военный.

Ранее ВС России ударили по расположению ВСУ в психбольнице в Харькове.

Также пункт базирования диверсантов ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

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