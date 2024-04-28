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ОНТ: украинские спецслужбы вербуют белорусских студентов

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Белорусский телеканал ОНТ информирует о факте вербовки спецслужбами Украины группы белорусских студентов, которые готовились «взорвать Беларусь».
ОНТ: украинские спецслужбы вербуют белорусских студентов
  • Gettyimages.ru

В анонсе фильма-расследования телеканала сказано, что украинские спецслужбы не гнушаются использовать «низкие и подлые методы» для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей.

В фильме расскажут, как группа подростков во главе с украинской «чырвонай жабай» готовилась взорвать Белоруссию и кто такие «чёрные соловьи».

Отмечается, что речь идёт о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета. В анонсе сообщается о террористической ячейке «Чёрные соловьи», командиром которой называется гражданка Украины Мария Мисюк. Также названы имена ещё пяти участников группы.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины.

Глава Госпогранкомитета республики Константин Молостов заявил, что белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины.

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