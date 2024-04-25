МО Белоруссии: у Союзного государства есть правовая база для вооружённой защиты

У Союзного государства есть вся необходимая правовая база для вооружённой защиты, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Такое заявление он сделал после заседания Всебелорусского народного собрания, где утвердили новую военную доктрину республики.

«Весь полноценный цикл всех документов для того, чтобы нам, людям в погонах, обеспечивать защиту Союзного государства, у нас имеется», — цитирует Хренина ТАСС.

Министр также заявил, что опыт спецоперации на Украине учтён в новой военной доктрине Белоруссии.