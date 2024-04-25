МО Белоруссии: у Союзного государства есть правовая база для вооружённой защиты
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Такое заявление он сделал после заседания Всебелорусского народного собрания, где утвердили новую военную доктрину республики.
«Весь полноценный цикл всех документов для того, чтобы нам, людям в погонах, обеспечивать защиту Союзного государства, у нас имеется», — цитирует Хренина ТАСС.
Министр также заявил, что опыт спецоперации на Украине учтён в новой военной доктрине Белоруссии.