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Алиев заявил, что Азербайджан не будет поставлять оружие Украине

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Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не поставлял и не намерен поставлять оружие Вооружённым силам Украины.
Алиев заявил, что Азербайджан не будет поставлять оружие Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом Алиев сказал в ходе выступления в Университете АДА в Баку.

«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем», — цитирует его ТАСС.

Президент добавил, что Азербайджан оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь.

Ранее Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершённых по линии ведомства поставках миномётных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

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