Алиев заявил, что Азербайджан не будет поставлять оружие Украине
- Gettyimages.ru
- © Sean Gallup
Об этом Алиев сказал в ходе выступления в Университете АДА в Баку.
«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем», — цитирует его ТАСС.
Президент добавил, что Азербайджан оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь.
Ранее Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершённых по линии ведомства поставках миномётных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.