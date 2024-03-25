В Азербайджане опровергли сообщения о поставках снарядов Украине
Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсетях, передаёт РИА Новости.
«... такая информация является полностью «фейком» и дезинформацией», — подчеркнули в Минобороны.
Также в ведомстве отметили, что попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в Telegram-каналах ранее уже предпринимались.
Ранее азербайджанская Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ.
В конце прошлого года сообщалось, что Азербайджан с начала спецоперации России оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн.