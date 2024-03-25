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В Азербайджане опровергли сообщения о поставках снарядов Украине

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Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о якобы совершённых по линии ведомства поставках миномётных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсетях, передаёт РИА Новости.

«... такая информация является полностью «фейком» и дезинформацией», — подчеркнули в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в Telegram-каналах ранее уже предпринимались.

Ранее азербайджанская Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ.

В конце прошлого года сообщалось, что Азербайджан с начала спецоперации России оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн. 

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