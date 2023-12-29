МИД Азербайджана: с начала СВО Баку передал Киеву гуманитарную помощь на $34 млн
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В дипведомстве заявили, что средства были потрачены в том числе на восстановление и реконструкцию. Половина суммы была реализована в текущем году, передаёт Интерфакс-Азербайджан.
Также министерство добавило, что в 2023 году Баку направил $2 млн Ближневосточному агентству ООН для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа.
Ранее азербайджанская компания Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ.