МИД Азербайджана: с начала СВО Баку передал Киеву гуманитарную помощь на $34 млн

Азербайджан с начала спецоперации России оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн. Об этом сообщил МИД страны во время итоговой пресс-конференции.

В дипведомстве заявили, что средства были потрачены в том числе на восстановление и реконструкцию. Половина суммы была реализована в текущем году, передаёт Интерфакс-Азербайджан.

Также министерство добавило, что в 2023 году Баку направил $2 млн Ближневосточному агентству ООН для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа.

Ранее азербайджанская компания Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ.