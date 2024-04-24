Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на её территорию

Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на территорию страны.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет инициатором вооружённого конфликта.

«Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру», — заявил он.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка.