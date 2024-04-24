RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на её территорию

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на территорию страны.
Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на её территорию
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет инициатором вооружённого конфликта. 

«Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру», — заявил он.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить