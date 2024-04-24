Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на её территорию
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Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не будет инициатором вооружённого конфликта.
«Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру», — заявил он.
Ранее Лукашенко высказал мнение, что Украина стала полигоном, на котором отчасти решается судьба мирового порядка.